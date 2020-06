Nel weekend denunce per guida in stato di ebbrezza e consumo di droga

La polizia locale di Venezia nel corso del fine settimana ha sorvegliato le zone “calde” della movida in terraferma e in laguna. Sabato e domenica, tra le 20 e le 2, 30 agenti hanno pattugliato il centro di Mestre e le aree di Rialto, Pescheria, Campo Santa Margherita e Fondamenta Ormesini. Due natanti del servizio di polizia della navigazione hanno inoltre controllato le imbarcazioni nelle aree più battute dai giovani.

I controlli a Venezia

Il servizio è stato svolto in coordinamento con i carabinieri e ha portato alla segnalazione alla prefettura di 4 giovani di età compresa tra i 19 e i 24 anni (di nazionalità italiana, kosovara, moldava e brasiliana) perché sorpresi con sostanze stupefacenti per uso personale, in Campo Santa Margherita. La Municipale è intervenuta nella stessa zona su richiesta della gestrice di un bar che ha segnalato la presenza di un uomo che disturbava a più riprese gli altri clienti presenti nel locale. L’uomo, un cittadino romeno di 35 anni visibilmente ubriaco, è stato portato via dagli agenti e denunciato per i reati di resistenza, oltraggio e rifiuto di generalità. Sempre in Campo Santa Margherita e nelle calli limitrofe, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti abbandonate al suolo o nascoste dentro i cartoni di pizza usati. Altre dosi e un trituratore per la marijuana sono state ritrovate invece in Fondamenta degli Ormesini.

Guida in stato di ebbrezza

A Mestre, invece, la polizia locale è intervenuta in Piazzale Donatori di Sangue dove ha sanzionato per ubriachezza un cittadino trevigiano. All’uomo, arrivato in città con la propria automobile, è stato imposto il daspo urbano per 48 ore ed è stato costretto a tornare nella Marca a bordo di un taxi, previo pagamento anticipato di 150 euro al tassista. Un 55enne, sempre trevigiano, è stato invece invece denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica nel centro di Mestre.