"Piani sporchi e cibo non tracciato": scattano le multe in tre ristoranti chioggiotti

Alimenti non tracciati o conservati in maniera non conforme alle norme. I carabinieri di Chioggia nel corso della scorsa settimana hanno passato al setaccio 3 ristoranti situati in territorio clodiense, attraverso l'equipaggio della motovedetta 803 "Fava" e la collaborazione del Dipartimento prevenzione igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Ulss 3 "Serenissima".

Multe per 7.500 euro totali

In totale sono state notificate sanzioni per 7.500 euro circa per motivi eterogenei. In un caso nel mirino sono finiti i locali adibiti alla preparazione delle pietanze, oltre che il magazzino e gli spogliatoi. Secondo una nota dell'Arma (che non spefica quali siano i locali finiti nel mirino, sarebbero sia a Chioggia che a Sottomarina) sarebbero stati riscontrati problemi in generale di carenza di pulizia, con muri scrostati e mattonelle mancanti. Oltre che piani da lavoro e utensili da cucina sporchi. Per questo motivo è scattata la sanzione amministrativa di mille euro.

Dieci chili di cibo non tracciato

In un altro caso è stato individuato un locale esterno a un ristorante utilizzato come magazzino per prodotti alimentari ma sprovvisto della necessaria registrazione sanitaria, mancanza per cui è stata notificata una sanzione da 3mila euro. Nel terzo caso, invece, sono stati trovati alimenti vari (circa 10 chili, valore 120 euro), tra cui pesce, conservati all'interno del frigo in uso al ristorante ma privi di etichette che ne attestassero la filiera. In più il locale non sarebbe stato in possesso del manuale di autocontrollo HACCP. Sanzioni amministrative totali per 3.500 euro.