Controlli, sanzioni e denunce: la situazione veneta e del Veneziano

Dal 10 marzo al primo aprile, secondo i dati del ministero dell'Interno, sono state controllate dalle forze dell'ordine nel Veneziano 42 mila e 911 persone, 436 quelle sanzionate e 1180 le denunciate. Le denunce per falsa attestazione o dichiarazione sono state 42, 4 quelle per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, per le persone in quarantena, perché risultate positive al virus. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 50.504, 11 quelli sanzionati e 26 quelli denunciati. Sempre dal 10 marzo a oggi, in Veneto sono state controllate 187.825 persone, 8.036 le persone denunciate, mentre 135.025 sono gli esercizi commerciali controllati con 231 denunce comminate.

«Sarebbe un errore drammatico abbassare la guardia proprio adesso. Il contagio è rallentato, e molto, la curva si sta appiattendo, stiamo iniziando la discesa - il commento del sottosegretario Achille Variati -, le misure restrittive decise dal governo sono servite e stanno dando frutto. Ci vuole adesso ancora pazienza e responsabilità. Se molliamo troppo presto, se ricominciamo a uscire senza necessità o se si moltiplicano i contatti quella curva tornerà a crescere». Variati ha ringraziato le forze dell'ordine, «donne e uomini che fanno il proprio dovere al servizio del bene comune, anche in una difficile emergenza come questa in cui sono chiamati a uno sforzo monumentale. Assieme ai medici, agli infermieri, ai rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali che lavorano senza fermarsi».