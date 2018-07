Lotta al commercio abusivo a Venezia e sul litorale: "Diecimila pezzi sequestrati in 3 mesi"

Di tutto un po', come ogni anno. Torna l'estate e tornano i sequestri di merce irregolare nei confronti dei venditori abusivi, che operano sia sulle spiagge, sia a Venezia. Un filone che continua a mantenersi "vitale", nonostante controlli e indagini delle forze dell'ordine. Tant'è. Stando ai dati della guardia di finanza, cui si devono aggiungere anche quelli degli altri Corpi, grazie a controlli in borghese e in uniforme sono stati circa 10mila i pezzi irregolari requisiti nell'ultimo trimestre.

"Più di 400 pattuglie in campo"

L'elenco della tipologia di prodotti è lunga: si va dalle borse e pelletteria in genere agli occhiali, dai capi d'abbigliamento e gli orologi ai bastoncini per selfie. Non mancano nemmeno le "smart water balls", i dardi luminosi, gli ombrelli e quant'altro. "Sono più di 400 le pattuglie messe in campo nelle ultime 12 settimane - sottolineano le fiamme gialle in una nota - sono state impegnate in attività di pattugliamento e di controllo del territorio a Venezia, Lido, Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti e Chioggia".