Borse, occhiali e portafogli tarocchi: sferrato un colpo da 7 mila euro all'abusivismo

Borse, occhiali e custodie tutti con marchio contraffatto per un valore di oltre 5.000 euro. Tutto abbandonato dai venditori abusivi in fuga sabato, sulle spiagge jesolane, quando i militari dell'Arma, alcuni di loro in borghese, insieme gli agenti della Municipale, sono arrivati sugli arenili per un servizio straordinario di controllo del territorio. Una denuncia e sequestro di merce tarocca per 7 mila euro.

La denuncia

Impegnati nell'attività anche militari in abiti civili del nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di San Donà di Piave. Denunciato, in stato di libertà, un cittadino 54enne senegalese, domiciliato a Eraclea per “introduzione nello Stato e commercio di prodotti contraffatti” e per ricettazione. Sequestrati portafogli e borse con marchi contraffatti, per un valore di oltre 2.000 euro, che aveva messo in vendita. Il 54enne era anche in possesso di marijuana, e per questo è stato segnalato alla Prefettura, ed è risultato inadempiente rispetto al foglio di via obbligatorio del Comune di Jesolo, emesso dal Questore di Venezia.