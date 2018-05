Slot irregolari, carabinieri nei bar della Riviera del Brenta: multe ai titolari per 2.500 euro

Slot machine attive negli orari in cui non è consentito. I baristi non si adeguano alle norme comunali e sgarrano, e così fioccano le multe. Sono numerose le irregolarità rilevate negli scorsi mesi all'interno dei locali di Vigonovo e Fossò, passati al setaccio dai carabinieri della stazione di Vigonovo.

I controlli sono stati eseguiti nelle sale sale da gioco e nei bar del territorio proprio per verificare il rispetto delle specifiche ordinanze varate per contrastare il fenomeno della ludopatia. In tutto sono state elevate 15 contravvenzioni nei confronti dei titolari di 9 esercizi pubblici, proprio perché non venivano rispettati gli orari di spegnimento delle slot machine. Nel complesso le sanzioni comminate ammontano a un totale di 2.500 euro.