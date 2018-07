Fiamme gialle in trincea contro lo spaccio, sequestri di cocaina e "maria" nel weekend

Continuano i controlli della guardia di finanza, e anzi si intensificano nel weekend per reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti nei centri storici di Jesolo e Venezia. Nello scorso fine settimana, in particolare, i baschi verdi con il supporto delle unità cinofile antidroga hanno sequestrato tra laguna e località balneare circa 40 grammi di droga, tra hashish, marijuana e cocaina, con segnalazione alle competenti prefetture.

In divisa e borghese

Le operazioni sono state svolte con pattuglie in borghese e in divisa, e si sono sviluppate attraverso perlustrazioni e posti di controllo, anche per prevenire possibili incidenti stradali a seguito di consumo di stupefacenti. Nel cuore di Venezia ad essere interessati dai servizi delle "fiamme gialle" sono stati Campo San Pantalon e Campo dei Frari, mentre a Jesolo i controlli sono stati eseguiti in particolar modo in piazza Mazzini e nel circondario.