Pattugliamenti sulle spiagge veneziane, espulsioni e arresti | VIDEO

Operazioni di contrasto allo spaccio, al commercio abusivo e alla presenza di stranieri irregolari in varie zone del litorale veneziano. Dal primo agosto ad oggi, gli uomini del commissariato di Jesolo hanno identificato 1.040 persone e espulso 15 immigrati senza permessi: di questi 9 sono stati accompagnati al Cpr (centro per il rimpatrio) e 6 muniti di ordine del questore a lasciare il territorio nazionale. Durante le attività sono scattate denunce per 24 persone (3 delle quali anche arrestate) e sequestri di piccole quantità di stupefacente. La polizia amministrativa, invece, ha ispezionato 18 sale gioco, mentre gli equipaggi del reparto prevenzione crimine di Padova, dotati del sistema Mercurio, hanno controllato 251 veicoli.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nello stesso periodo i colleghi del commissariato di Chioggia hanno identificato 613 persone, eseguendo 3 espulsioni e 2 ordini del questore a lasciare il territorio nazionale. Denunciate 27 persone, ispezionati 12 esercizi commerciali, controllati 694 veicoli. A Portogruaro, infine, sono state identificate 118 persone con una denuncia, un'espulsione e un accompagnamento alle frontiera. All’operazione ("spiaggia libera") ha partecipato attivamente anche l’ufficio immigrazione della questura di Venezia che, in collaborazione con il Servizio immigrazione, ha accompagnato 27 irregolari ai Cpr di Torino, Bari, Roma e Potenza.