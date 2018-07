"Serata senza autorizzazioni e poca sicurezza": sequestro del "Non è il Pesco"

"Non avevano alcun tipo di autorizzazione". Questo dichiarano i carabinieri in una nota ufficiale: per questo motivo il locale "Non è il Pesco" di Tessera nella notte tra venerdì e sabato è stato sottoposto a sequestro preventivo. La decisione al termine di un sopralluogo in occasione di una serata danzante che era stata pubblicizzata anche sui canali social ufficiali del locale.

La nota dei carabinieri

"Questo senza poter contare su alcun tipo di nulla osta e in totale carenza dei requisiti di sicurezza prescritti per i locali che svolgono intrattenimenti danzanti", continua il comunicato dei militari dell'Arma. All'arrivo delle forze dell'ordine sarebbero stati presenti circa 150 avventori.

Sospensione dell'evento

Alla fine la decisione di sospendere l'evento "una volta riscontrata la totale mancanza di titoli autorizzatori prescritti dalla legge". I carabinieri, infine, hanno denunciato all'autorità giudiziaria i rappresentanti legali del "Non è il Pesco", oltre che l'organizzatore della serata. Contattato il numero di cellulare pubblicato sulla pagina Facebook dell'esercizio pubblico, è stato risposto di "non saperne nulla". "Mi occupo delle prenotazioni - ha dichiarato chi ha risposto - mi hanno detto di un controllo ieri sera ma di più non so".