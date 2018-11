Lotta allo spaccio: al setaccio l'area tra San Michele e Fossalta di Portogruaro

Nel mirino lo spaccio di stupefacenti tra San Michele al Tagliamento e Fossalta di Portogruaro. Nel corso dei giorni scorsi la polizia locale del distretto Veneto Est ha effettuato alcune servizi mirati antidroga, con il supporto dell'unità cinofila, in particolar modo alle fermate degli autobus e nei parchi pubblici. Protagonista dei controlli il nuovo cane antidroga Conan che affianca il primo cane antidroga Zyco, da 8 anni in servizio che per la sua età verrà pian piano dismesso per questi servizi.

Setacciati parchi e fermate

«Sui parchi pubblici - spiega il comandante Andrea Gallo - sono state trovate cartine con tracce di marijuana, a dimostrazione che purtroppo l’uso e lo spaccio di stupefacenti trova in queste aree occasione facile per il consumo. Alle fermate degli autobus i ragazzi presenti hanno collaborato nei controlli e nessuno è stato trovato con sostanza proibite».