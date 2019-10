Auto contromano in autostrada: pericolo ma nessun incidente

Un'automobile è stata avvistata stamattina mentre viaggiava contromano lungo la A4, tra il casello di Martellago-Scorzè e quello di Spinea in direzione Milano. L’episodio, durato pochi minuti e fortunatamente senza conseguenze, si è verificato attorno alle 7.30 e ha subito fatto attivare le procedure operative d’emergenza previste per questo tipo di eventualità: il centro operativo di Cav, concessionaria che gestisce il passante, ha fatto apparire immediatamente sui display autostradali messaggi di allerta con l'indicazione di mantenere libera la corsia di sinistra (quella presumibilmente utilizzata dal veicolo contromano) e l’indicazione dell’uscita obbligatoria al casello successivo. Contemporaneamente sul tratto interessato si sono portati i mezzi degli ausiliari della viabilità, che hanno rallentato il traffico con modalità simili alla safety-car e “accompagnato” gli automobilisti fino al casello d’uscita.

L’intervento è stato gestito in collaborazione con la polstrada, che ha pattugliato il tratto interessato e segue le indagini del caso. Durante l’intervento in autostrada il veicolo contromano non è stato individuato: probabilmente il conducente si è accorto dell'errore e ha invertito la marcia, riprendendo la giusta direzione. Da notare che il sistema per affrontare questo tipo di emergenza è stato approvato dal ministero dei Trasporti.