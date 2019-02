Accoltella il coinquilino e va al bar: scena muta di fronte al giudice, resta in carcere

Di fronte al giudice ha preferito rimanere in silenzio. Resterà in carcere Luciano Bazzan, il 60enne accusato di aver accoltellato alla gola il suo coinquilino mercoledì sera nell'appartamento che condividevano in via Olanda a Jesolo. Il gip del tribunale di Venezia Alessia Paccagnella venerdì mattina ha convalidato l'arresto dell'uomo, assistito dall'avvocato Alessia Nobile.

La ricostruzione

I fatti erano avvenuti poco dopo all'ora di cena. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di San Donà la vittima, un 58enne romeno, intorno alle 22 aveva chiamato un amico che, non appena era entrato nell'appartamento, si era reso conto che la situazione era critica. Il 58enne era steso a letto in un lago di sangue. L'uomo ha chiamato i soccorsi e i carabinieri, prima di affidare il ferito agli operatori del 118, sono riusciti a farsi dire il nome di chi lo aveva accoltellato. Il 58enne ha rivelato che a colpirlo era stato il coinquilino.

I litigi

I militari hanno dato il via alle ricerche rintracciando poco dopo Bazzan all'interno di un bar a poche decine di metri di distanza. Qui il 60enne, che ha negato di essere il responsabile del ferimento del coinquilino, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'ipotesi degli investigatori è che i due, entrambi senzatetto che avevano trovato alloggio grazie all'aiuto di una cooperativa, non andassero d'accordo da tempo. Nell'ultimo periodo, infatti, tra loro le liti erano frequenti, tanto che l'associazione aveva deciso di avviare lo sfratto per uno dei due. Poi, mercoledì sera, il drammatico epilogo.