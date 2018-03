"Il contratto di filiera per valorizzare il lavoro degli agricoltori e il made in Italy" VIDEO

Coldiretti Venezia presenta "Filiera Italia" il nuovo progetto che per la prima volta vede agricoltura e industria alimentare italiana d’eccellenza insieme per difendere, sostenere e valorizzare il made in Italy.

Valorizzare il lavoro degli agricoltori

"Ci teniamo a presentare questa nuova realtà alle nostre aziende - afferma Giovanni Pasquali, direttore di Coldiretti Venezia - per dimostrare che esistono delle soluzioni concrete per valorizzare il lavoro degli agricoltori italiani che puntano alla qualità delle produzioni. Si tratta di un’alleanza di filiera che mette insieme due componenti preziose e reciprocamente imprescindibili del più importante settore di questo Paese: la produzione agricola e l’industria italiana di trasformazione alimentare".

All’appuntamento, moderato da Pietro Piccioni direttore di Coldiretti Veneto, presente anche il neoeletto presidente di Coldiretti Venezia Andrea Colla.