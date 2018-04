Vigili del fuoco e protezione civile Veneto insieme: "Operatività sinergica e immediata"

Un accordo siglato lunedì, una convenzione quinquennale per la collaborazione tra il corpo nazionale dei vigili del fuoco e la protezione civile del Veneto.

La collaborazione

L'assessore regionale alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin, ha sottoscritto con il prefetto di Venezia, Carlo Boffi, e con l’ingegner Fabio Dattilo, comandante interregionale dei vigili del fuoco, la collaborazione. La finalità è rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema di protezione civile nel Veneto, attraverso il coordinamento sul territorio regionale delle forze istituzionalmente preposte agli interventi di previsione e prevenzione dei rischi e di contrasto attivo alle pubbliche calamità. "Un passo importante per un'operatività sinergica e immediata attraverso la quale incrociare i fabbisogni del territorio e garantire soccorsi ancora più veloci dei già eccellenti risultati finora ottenuti", è stato il primo commento dell'assessore Bottacin, dopo la firma.

Programmazione

La Regione, attraverso l’assessorato all’Ambiente e Protezione Civile, e la direzione regionale dei vigili del fuoco, definiranno, d’intesa, programmi operativi annuali per l’attuazione delle diverse tipologie di attività previste dalla convenzione-quadro firmata oggi. Insieme alle linee generali per pianificare in maniera coordinata l’utilizzo di uomini, mezzi e strutture. Nell’intesa si fa riferimento anche alle attività di formazione e addestramento di volontari dei vigili del fuoco e volontari di protezione civile, nonché di personale preposto alla protezione civile, e degli amministratori degli enti locali, in tutti gli ambiti di attività di protezione civile, compresa l’informazione alla popolazione e nelle scuole.

Altro importante ambito di collaborazione è l’attivazione degli interventi relativi allo spegnimento a terra degli incendi boschivi, secondo modalità operative stabilite dalle parti annualmente in relazione alle esigenze contingenti connesse con il rischio incendi boschivi e nell’ambito degli indirizzi programmatici contenuti nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.