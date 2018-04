"Odore nauseabondo e acqua sporca", al convitto del Giorgio Cini scatta il tutti a casa

Le immagini lasciano ben poco spazio all'immaginazione, tanto che nel tardo pomeriggio di giovedì è stato decretato il "tutti a casa" per gli studenti che si trovavano all'interno del convitto dell'istituto nautico "Cini" a Castello. Alcune decine di ragazzi sono stati costretti a lasciare la struttura collegata all'istituto tramite il chiostro, dove si sviluppano attività pomeridiane e c'è la possibilità di pernottare per gli studenti fuori sede. Una situazione che perdurerebbe da almeno 3 settimane, quando sarebbe stata contattata per la prima volta una ditta specializzata.

Problema che perdura da tempo

Ma lo scenario non è cambiato di molto, anzi: le immagini mostrano pavimenti allagati da acqua non certo di "sorgente" e chi si trovava all'interno dello stabile ha parlato di odori "nauseabondi". Venerdì scorso sono giunti i tecnici, evidente senza risolvere la situazione. Poi la situazione è degenerata velocemente giovedì, rendendo necessario l'ennesimo sopralluogo e il "rompete le righe". Per il giorno seguente la struttura dovrebbe comunque riaprire e tornare agibile, mentre le lezioni del vicino istituto non sarebbero a rischio. Di certo, stando alle foto, il problema non appare di piccole proporzioni.