Scoppiano i coperchi di alcuni pozzetti in strada, preoccupazione

Alcuni coperchi di pozzetti scoppiati per strada, giovedì pomeriggio, hanno preoccupato i residenti a Venezia e sono partite chiamate ai vigili del fuoco, specie da Dorsoduro e dalla Giudecca, per capire cosa stesse accadendo. Le verifiche dei pompieri sono in corso. In base alle prime ispezioni la causa degli scoppi sarebbe stata una sovrappressione in corrispondenza del passaggio dei cavi interrati delle condutture elettriche.

Coperchi fuori sede

Ad allarmare le persone lo spostamento autonomo delle coperture dei pozzetti, che hanno fatto pensare a possibili fughe di gas o anomalie nelle condotte. I tecnici hanno continuato a verificare le cause esatte di quanto è successo.