Il gelo morde, è emergenza coperte per chi dorme per strada: appello alla cittadinanza

La nuova ondata di freddo costringe la Casa dell'ospitalità ad attrezzarsi ulteriormente per far fronte a delle serate impegnative sul fronte dell'assistenza ai senzatetto. Da una parte il Comune di Venezia rafforza le iniziative di accoglienza e aiuto alle persone senza dimora, dall'altra la struttura lancia un appello alla cittadinanza chiedendo di dare un sostegno attivo.

Numero verde di soccorso

"Invitiamo tutti a contattare il numero verde 800589266 per segnalare la presenza di persone che dormono in strada al freddo per aiutarci a prestare loro un primo soccorso - scrive la Casa dell'ospitalità - In queste ore di straordinario abbassamento delle temperature stiamo potenziando il nostro servizio di accoglienza e di prima assistenza a chi rimane a dormire per la strada: il numero verde è sempre attivo, una telefonata può salvare una vita".

Emergenza coperte

Chi rimane a dormire in strada rischia la vita, e anche una piccola donazione può fare molto. "Raccogliamo coperte per aiutare chi non ha nemmeno un tetto sulla testa ad affrontare le prossime ore di gelo e di freddo - spiegano i volontari - Se avete coperte e sacchi a pelo potete portarli direttamente nella nostra struttura (in via Santa Maria dei Battuti 1/d, a Mestre) oppure contattateci al numero 041/958409".