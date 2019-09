Il corazziere Giulio Biasin compie 100 anni

Cent'anni. Un traguardo storico per Giulio Biasin, l'ultimo corazziere vivente che ha prestato servizio per il re Vittorio Emanuele III, festeggiato ieri pomeriggio dai carabinieri del comando provinciale di Venezia. Presenti il nuovo comandante Mosè De Luchi e il maggiore Savino Capodivento. Nell'occasione sono giunti anche gli auguri da parte del comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri, e del comandante interregionale "Vittorio Veneto", Enzo Bernardini. Lo scorso giugno, il neo-centenario aveva ricevuto dalle mani del prefetto Vittorio Zappalorto l’onorificenza di commendatore della Repubblica, conferitagli dal presidente della Repubblica.

Il corazziere Biasin compie 100 anni

Biasin nacque nel 1919 e prestò servizio al Quirinale con il re dal 1939 al 1943. Fece parte della squadra di canottaggio dei corazzieri vincendo nel 1942 un premio alla regata di Berlino. Conserva ancora con cura una foto scattata insieme al principe Vittorio Emanuele e quando qualche anno fa, in televisione, ha visto i corazzieri sull'Altare della Patria in occasione di una celebrazione ha chiamato il comandante solo per dirgli «Io c'ero, ci sono stato. Siate orgogliosi di questo servizio che è unico al mondo».