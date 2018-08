Incidente in cordata: precipita per dieci metri, soccorso con l'elicottero

Pauroso incidente durante una scalata in montagna nel territorio di Gosaldo (Belluno). Un alpinista veneziano, G.B., 50 anni, è stato soccorso giovedì mattina dall'eliambulanza del Suem di Pieve di Cadore. Stava scalando da primo di cordata una via sulla Torre Sprit, Pale di San Martino, quando qualcosa è andato storto: l'uomo ha perso la presa ed è volato giù per una decina di metri, sul secondo tiro. E' rimasto comunque cosciente, riuscendo a calarsi alla base assieme al compagno. Intanto hanno lanciato l'allarme.

Sul punto è intervenuto l'elicottero del soccorso alpino. Sbarcati tecnico di elisoccorso, medico e infermiere, al veneziano sono state prestate le prime cure per difficoltà respiratorie dovute a un sospetto trauma toracico. E' stato imbarellato e recuperato con un verricello di una decina di metri, quindi accompagnato all'ospedale di Belluno.