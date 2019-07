Il cordoglio della Fondazione Campiello per la morte di Andrea Camilleri

La morte di Andrea Camilleri, non poteva essere diversamente, ha avuto risonanza in tutta Italia e all'estero. Ai messaggi di cordoglio si aggiunge anche quello della Fondazione Campiello: il celebre scrittore siciliano, infatti, vinse il premio "ad honorem" per la propria carriera nel 2011. «Camilleri - si legge in una nota della Fondazione - ha reinventato il romanzo storico e di genere, insieme al racconto fantastico; e, con umoristica vivacità, e pirandelliano senso del contrario, ha recuperato nell’intrattenimento letterario l’indagine storica, politica e civile. Oggi piangiamo la scomparsa di un autore molto amato dai lettori, che ha saputo non soltanto creare un personaggio come Montalbano, ma anche contribuire in maniera significativa alla sperimentazione letteraria e alla diffusione della lettura».

La morte

Camilleri aveva 93 anni. Un mese fa, il 17 giugno, lo scrittore era stato ricoverato in rianimazione all’ospedale Santo Spirito a Roma per un arresto cardiaco. Era nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925. Sceneggiatore, regista, drammaturgo e insegnante italiano, aveva insegnato regia all'Accademia nazionale d'arte drammatica. La vera fama la raggiunse negli anni '90, con il mitico commissario Montalbano.