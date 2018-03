Corman, studente a 91 anni, apre lo Short Film Festival: «Studiate le regole, poi trasgreditele»

Partita l'ottava edizione della rassegna ideata e realizzata da Ca' Foscari. Il videomessaggio di Roger Corman, una delle personalità di maggiore rilievo nella storia del cinema mondiale: "Alla mia età sono ancora uno studente e continuo ad imparare - dice, rivolto ai partecipanti - Voi siete fortunati a studiare in una scuola di cinematografia. Imparate le regole e poi ricorate che le regole sono fatte per essere infrante. A volte, gettate via ciò che sapete e usate l'istinto"