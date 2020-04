Coronavirus, gli aggiornamenti del 14 aprile sera

Ci sono dei nuovi decessi riportati dal bollettino Covid-19 di Azienda Zero, la sera di martedì 14 aprile, per quanto riguarda la provincia di Venezia: un 82enne di Mira e un 76enne di Martellago sono morti oggi all'ospedale di Dolo, mentre altri due decessi, registrati oggi, sono avvenuti ieri: un 57enne di San Stino che era ricoverato all'Angelo e una donna 85enne di Chirignago, ricoverata a Dolo.

Le persone ricoverate in provincia ammontano ora a 248, di cui 34 in terapia intensiva (4 in meno rispetto alla mattina) e 214 in area non critica (+3). Sono così suddivisi: 39 all'Angelo di Mestre, di cui 11 in terapia intensiva; 16 al SS. Giovanni e Paolo (6); 8 a Mirano (6); 88 a Dolo (7); 1 a Chioggia; 41 a Villa Salus; 1 a San Donà; 44 a Jesolo (4); 10 alla Casa di cura Rizzola di San Donà.

Ecco, invece, i dati aggiornati sui contagi: il totale della provincia di Venezia è 2013 (+5 rispetto a stamattina), di cui 1223 attualmente positivi, 139 deceduti e 651 negativizzati. Ci sono 3531 persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda l'intera regione Veneto, i tamponi positivi registrati finora sono 14.514 (+82), di cui 10.741 attualmente positivi, 930 deceduti e 2843 negativizzati. I cittadini in isolamento domiciliare in tutta la regione sono 17.931.