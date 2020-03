Gli aggiornamenti sui casi di coronavirus in provincia di Venezia | DIRETTA

Sono 3484 i casi accertati di persone positive al coronavirus stamattina, 19 marzo, nel Veneto, secondo il bollettino diffuso da Azienda Zero: un centinaio in più rispetto al dato di ieri. In provincia di Venezia sono 475 (+24 rispetto al 18 marzo), mentre in quella di Padova sono 842 (+26), a Treviso 637 (+20), a Verona 686 (+23), a Vicenza 424 (+4), a Belluno 150 (+0), a Rovigo 52 (+0). È stabile da diversi giorni il cluster di Vo'. Altri 50 positivi hanno il domicilio fuori regione, mentre 86 devono ancora essere assegnati a un territorio. Infine, 10.124 persone risultano in isolamento domiciliare in tutto il Veneto: è la somma dei positivi più i loro contatti.

Ecco, invece, i dati relativi ai pazienti con Covid-19 che sono ricoverati negli ospedali della provincia di Venezia: sono 168, di cui 47 in terapia intensiva. All'Angelo di Mestre sono ricoverate 54 persone, al Civile di Venezia 18, a Mirano 19, a Dolo 48, a Chioggia 1, a Jesolo 28.

Anche oggi pubblicheremo ora per ora, su questa pagina, gli aggiornamenti sulla diffusione del virus.

Aggiornamenti live

Ore 15

Ore 14

Ore 13

Ore 12

Ore 10

Bollettino regionale aggiornato: 168 ricoverati negli ospedali veneziani

In generale, il dato a cui fare attenzione è quello dell'importante aumento dei ricoveri avvenuto negli ultimi dieci giorni, un dato che probabilmente continuerà a salire. Sono numeri preoccupanti perché i pazienti ricoverati richiedono cure particolari e prolungate, l'impiego di spazi e strumentazione specialistica, grandi sforzi da parte del personale ospedaliero già sovraccarico di lavoro. La Regione sta lavorando per creare nuovi posti letto, che sono limitati, e soprattutto per acquisire la strumentazione specialistica necessaria, che scarseggia. È necessario, per limitare il più possibile la diffusione del virus e quindi i ricoveri, che tutti rispettino la regola di uscire di casa solo per lo stretto indispensabile, evitando di entrare a contatto con altre persone.

Ospedali in difficoltà

Con il passare dei giorni è cambiato il rapporto tra il numero dei ricoverati in terapia intensiva e quello dei pazienti in area non critica. Nei primi giorni quasi tutte le persone colpite dal virus erano già gravemente malate per patologie pregresse e per tutte loro è stato necessario ricorrere alla terapia intensiva. In queste ore, invece, si vede "il volto reale" dell'epidemia, con una grande quantità di persone inizialmente sane che vengono infettate e sviluppano sintomi simili a quelli di una grave influenza. Questi pazienti vengono curati nelle aree "non critiche": molti guariscono, grazie alle cure e al naturale decorso della malattia, ma ci vogliono diversi giorni. Altri, invece, possono peggiorare.