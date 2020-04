Gli aggiornamenti sui casi di coronavirus al 25 aprile

Il numero di pazienti in cura negli ospedali veneziani rimane praticamente invariato; purtroppo, però, ci sono tre nuovi decessi registrati nel bollettino Covid-19 emesso stamattina, sabato 25 aprile, dall'Azienda Zero: due sono avvenuti all'ospedale di Venezia, l'altro a Dolo. Il trend, quindi, resta stabile: la situazione è complessivamente in miglioramento ma per alcuni pazienti in condizioni molto gravi, spesso in età avanzata e affetti da altre patologie, le cure non bastano.

Ricoveri

Nei vari ospedali veneziani, al momento, si trovano in cura 191 pazienti Covid (-1 rispetto a ieri), dei quali 17 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri). Ecco la suddivisione tra i singoli ospedali: 19 all'Angelo di Mestre (di cui 2 in terapia intensiva), 7 al SS. Giovanni e Paolo di Venezia (4), 1 a Mirano, 77 a Dolo (6), 1 a Chioggia, 48 a Villa Salus, 1 a San Donà, 28 a Jesolo (5), 4 alla Casa di cura Rizzola di San Donà.

Contagi

Il bollettino riporta zero nuovi contagi nella provincia di Venezia. Il numero totale di positivi dall'inizio dell'epidemia è 2342, di cui 955 attualmente positivi, 187 deceduti e 1200 negativizzati. Guardando invece ai dati dell'intera regione Veneto, abbiamo 17.391 positivi (+105 rispetto a ieri), di cui 9432 attualmente positivi, 1288 deceduti e 6671 negativizzati. Infine, sono 8722 le persone attualmente in isolamento domiciliare, 1104 in provincia di Venezia.