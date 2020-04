Il bollettino Covid-19 del 3 aprile sera: ancora morti, calano i ricoveri

Il bollettino Covid-19 emesso da Azienda Zero la sera di venerdì 3 aprile riporta diversi decessi negli ospedali veneziani: tre a Mestre (un 85enne di Favaro, un 59enne di Mira e un 63enne di Mestre), tre a Dolo (una 87enne di Mestre, un 72enne di Fiesso e un 79enne di Dolo) e uno nella casa di cura Rizzola di San Donà. Altri due erano registrati nel report mattutino, entrambi a Jesolo, rispettivamente 77enne e 70enne di San Donà. Con quelli di oggi, i morti in provincia di Venezia salgono ad un totale di 93 dall'inizio del contagio, cifra che comprende sia i decessi in ospedale (la stragrande maggioranza) sia quelli extra ospedalieri.

Continuano a migliorare, pian piano, i dati sui ricoveri: in provincia sono in totale 277, di cui 223 in reparto (-4 rispetto al bollettino della mattina) e 54 in terapia intensiva (-2). I casi positivi al tampone sono saliti a 1343 (+22), mentre sono 1125 le persone attualmente positive e 125 i negativizzati. I veneziani in isolamento domiciliare sono 4409.

Per quanto riguarda il totale del Veneto, i casi positivi dal 21 febbraio sono 10.581 (+117), i morti 598 e i pazienti attualmente ricoverati 1925: di questi, 1598 in area non critica (-31) e 327 in terapia intensiva (-8). Dall'inizio del contagio, 1098 pazienti sono stati dimessi. Infine, 20.238 persone sono in isolamento domiciliare.