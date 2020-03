Coronavirus, i dati aggiornati del 27 marzo

Il bollettino regionale sul Covid-19 emesso venerdì 27 marzo sera riporta altri morti nelle ultime ore in provincia di Venezia: due a Dolo (un uomo 63enne di Mestre e una donna 92enne di Spinea) e due a Villa Salus. Un altro decesso, avvenuto a Jesolo, risale a ieri sera: un 71enne residente a San Donà. Attualmente risultano 278 pazienti ricoverati negli ospedali veneziani, dei quali 66 in terapia intensiva. Il dato è in calo rispetto a ieri, quando le persone in cura erano 289. La variazione sulle terapie intensive è minima.

Ecco i numeri dei singoli ospedali, sempre aggiornati alla serata di venerdì 27 marzo: all'Angelo di Mestre sono ricoverate 62 persone, al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia sono 19, a Mirano 12, a Dolo 99, a Chioggia 2, a Villa Salus 17, a Jesolo 67.

Il numero di positivi al tampone in tutto il Veneto è salito a 7650, dei quali 976 in provincia di Venezia. A Padova sono 1835, a Treviso 1325, a Verona 1688, a Vicenza 989, a Belluno 357, a Rovigo 122. Le persone in isolamento domiciliare (positivi più loro contatti) sono 18895 in tutta la regione, 4174 nel Veneziano. In Veneto, dall'inizio del conteggio (21 febbraio), sono stati dimessi 625 pazienti covid.