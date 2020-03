«Facciamo lavorare gli operatori sanitari in perfetta salute ora in quarantena»

«Confortato dal parere di medici e scienziati, ripetutamente e pubblicamente espresso, da giorni faccio riferimento alla necessità che si arrivi a concordare sulla necessità di una modifica alla norma nazionale che impone la quarantena agli operatori sanitari in perfetta salute, che sono venuti in qualche modo a contatto con malati positivi al coronavirus. Solo in Veneto abbiamo già 450 tra medici, infermieri e operatori sanitari che si trovano in questa condizione». È l'appello del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che rilancia la sua preoccupazione per la carenza di personale sanitario negli ospedali italiani e veneti più coinvolti nel ricovero e nella cura dei malati di Covid-19.

Zaia scrive a Speranza

Zaia ha scritto ieri al ministro alla Salute, avanzando proposte di modifica alla regolamentazione vigente introdotta di recente. «Auspico che il ministro, - spiega - con il quale ho un rapporto di leale collaborazione, possa intervenire perché gli organici dei medici e di tutti gli altri operatori sanitari non vengano depauperati, pur se nel doveroso rispetto delle linee di prudenza dettate dalla scienza”.