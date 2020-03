Coronavirus, Air Dolomiti annuncia cancellazione dei voli per il mese di aprile

Air Dolomiti, in linea con le misure adottate dal Gruppo Lufthansa al quale appartiene, alla luce delle circostanze eccezionali causate dalla diffusione del coronavirus e della conseguente diminuzione della domanda di viaggi aerei in Italia e Europa, ha deciso di ridurre il proprio operativo voli per il periodo dal 29 marzo al 24 aprile.

La riduzione

La riduzione delle frequenze riguarda i collegamenti dall’Italia verso Monaco di Baviera e Francoforte. Le cancellazioni dei voli saranno implementate nei sistemi di prenotazione e i passeggeri interessati verranno prontamente informati sulle modifiche dei propri voli. I passeggeri che hanno pianificato un viaggio con Air Dolomiti sono invitati a verificare lo stato attuale del loro volo sul sito web della compagnia. Gli ospiti che hanno fornito i propri dati di contatto saranno informati sulle variazioni del proprio volo. Per far fronte alle esigenze di viaggio, le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa hanno introdotto opzioni di rebooking più flessibili.