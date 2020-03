Terzo morto in Veneto per coronavirus, era a Mestre. Frenano i contagi complessivi

Una persona è deceduta all'ospedale di Mestre ieri sera, Umberto Pavan, un 79enne che risultava contagiato dal coronavirus ed era ricoverato in terapia intensiva. Sale quindi a tre il totale dei morti in Veneto collegati all'infezione, dopo Adriano Trevisan, a Vo', e Luciana Mangiò, trevigiana. Al momento, nel territorio di competenza della Ulss 3, siamo a 16 ricoverati (7 a Mestre, 8 a Venezia, 1 a Mirano) a cui si sommano una trentina di "contatti" (in gran parte sanitari) positivi ai test ma non sintomatici. Sono saliti a 307 i casi confermati in tutto il Veneto, 16 in più rispetto al bilancio di lunedì sera. I ricoverati nella regione sono 68.

Frenano i contagi

In Italia, complessivamente, frenano i contagi: lunedì l'incremento dei malati è stato del 16% (258 casi in più) a fronte dell'aumento del 50% registrato domenica. Di questi, il 50% è asintomatico o presenta sintemi lievi e in isolamento domiciliare, il 40% è ricoverato con sintomi e solo il 10% in terapia intensiva. «Un dato confortante», ha spiegato il commissario Angelo Borrelli, sottolineando che si tratta di una percentuale che ricalca il dato complessivo: su 1.835 malati, 927 sono in isolamento nella propria casa, 742 ricoverati con sintomi e 166 in terapia intensiva. Sono 149 i guariti, 52 i decessi.

Marcato: «Tutto il nord è zona rossa» | VIDEO