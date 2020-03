Coronavirus: 179 contagiati in provincia di Venezia, superati i mille casi in Veneto

Alle 7.30 di mercoledì 11 marzo, nel Veneto si contano 1023 casi di persone positive al Coronavirus, con un incremento di 110 casi rispetto a alle 17 di ieri. Nella provincia di Venezia sono 179 (+11), 284 a Padova (+43), 185 a Treviso (+27), 110 a Verona (+4), 92 a Vicenza (+17), 30 a Belluno (+1) e 14 a Rovigo (+4). Nel focolaio di Vo' Euganeo, dove si contano 89 infetti, non sono stati registrati nuovi casi.

Ricoverati in ospedale

Dei 1023 contagiati, 262 si trovano attualmente ricoverati in aree non critiche, 68 invece si trovano in Terapia intensiva. Dal 21 febbraio ad oggi, sono 54 le persone dimesse. Attualmente sono 19 le persone ricoverate in Terapia intensiva in provincia di Venezia: 11 a Mestre, 3 a Venezia, 5 a Mirano.