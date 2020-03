Coronavirus, i dati aggiornati per il Veneto al 7 marzo

Sono salite a 543 le persone contagiate dal Coronavirus in Veneto. Alle 9 di sabato 7 marzo, nella sola provincia di Venezia sono 100, con un aumento di 4 casi rispetto a ieri. Sono in tutto 23 le persone ricoverate all'ospedale dell'Angelo di Mestre (10 in terapia intensiva), 11 al Civile di Venezia (4 in terapia intensiva), 3 in quello di Mirano (1).

«Facciamo lavorare il personale sanitario in perfetta salute ora in quarantena»