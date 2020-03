Gli aggiornamenti sui casi di coronavirus negli ospedali veneziani

Resta più o meno stabile, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati negli ospedali veneziani per coronavirus: sono 290, così come riportati nel bollettino Covid-19 emesso da Azienda Zero martedì 31 marzo mattina. Di questi, 60 sono in cura in terapia intensiva. Il bollettino registra quattro nuovi decessi: tre a Dolo e uno a Chioggia.

All'Angelo di Mestre sono ricoverate 63 persone, al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia 17, a Mirano 11, a Dolo 102, a Villa Salus 25, a Jesolo 72. Il report comprende ora anche la Casa di cura Rizzola, a San Donà, dove sono ospitati 14 pazienti in area non critica: la struttura, infatti, ha messo a disposizione 50 posti letto per accogliere pazienti positivi ma in fase di dimissione, con sintomi non gravi.

Il numero di positivi al tampone nella provincia di Venezia è 1023 (+37 rispetto a ieri), mentre sono 1981 a Padova (+54), 1302 a Treviso (+52), 1936 a Verona (+49), 1120 a Vicenza (+54), 399 a Belluno (+3), 117 a Rovigo (+5). In tutto il Veneto sono 8159 i casi accertati. Sono 19.945 i veneti in isolamento domiciliare, ovvero positivi più loro contatti. In tutto il Veneto 828 pazienti sono stati dimessi dall'inizio dell'epidemia (21 febbraio).