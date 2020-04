Gli aggiornamenti sul contagio in Veneto e in provincia la sera dell'1 aprile

Sono 282 i pazienti ricoverati negli ospedali della provincia di Venezia la sera di mercoledì 1 aprile, secondo il bollettino regionale aggiornato. 57 di loro sono in terapia intensiva. Altre 13 persone sono ospitate nella casa di cura Rizzola di San Donà, che accoglie pazienti non gravi e in fase di dimissione. Nei due report odierni emessi da Azienda Zero si registrano in totale 4 decessi, dei quali 3 a Dolo e uno a Venezia: a Dolo un 72enne di Camponogara (morto il 31 marzo), una 87enne di Chioggia e un 51enne, anche lui di Chioggia; a Venezia un uomo di 83 anni residente a Castello.

Ecco il dato sui ricoveri, suddivisi per ospedale: all'Angelo di Mestre sono in cura 58 pazienti, al Ss. Giovanni e Paolo 18, a Mirano 10, a Dolo 105, a Villa Salus 31, a Jesolo 60. Da notare che il dato relativo alle terapie intensive è più o meno stabile da alcuni giorni (oggi si registra un -1). Dall'inizio del contagio (21 febbraio), 961 persone sono state dimesse dagli ospedali di tutto il Veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In provincia di Venezia i casi attualmente positivi al tampone sono 1066 (+11 rispetto alla mattina), mentre 99 persone sono tornate "sane", cioè negative al test (dato cumulativo a partire dal 21 febbraio). In provincia di Padova le persone attualmente positive sono 2101, a Treviso 1319, a Verona 2124, a Vicenza 1223, a Belluno 433, a Rovigo 127. In totale, nella regione Veneto i positivi sono 8626 (+123 rispetto a stamattina) e i negativizzati 605. Le persone in isolamento docimiliare (positivi più loro contatti) sono 20.275, di cui 4307 nella nostra provinica.