I dati aggiornati sul coronavirus in provincia di Venezia

Nel Veneto si registra oggi, sabato 21 marzo, un totale di 4617 casi positivi al test per il coronavirus (Sars-CoV-2). In provincia di Venezia sono 666 (+55 rispetto a ieri), a Padova 1072, a Treviso 806, a Verona 954, a Vicenza 572, a Belluno 212, a Rovigo 68. Ci sono oltre 13.500 persone in isolamento domiciliare, tra positivi e loro contatti. I dati sono riportati nel bollettino diffuso da Azienda Zero stamattina.

Ecco invece la situazione negli ospedali della provincia di Venezia, che appare stabile rispetto a ieri. I pazienti ricoverati sono 192, di cui una cinquantina in terapia intensiva. L'Angelo di Mestre ne accoglie 52, il Ss Giovanni e Paolo di Venezia 18, l'ospedale di Mirano 14, quello di Dolo 54, quello di Jesolo 44 e 10 si trovano a Villa Salus, a Mestre (15, secondo il dato più aggiornato).