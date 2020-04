Ricoveri e contagi: gli aggiornamenti dell'8 aprile sera

Ecco i dati aggiornati sui casi di coronavirus, così come riportati dal bollettino emesso da Azienda Zero la sera di mercoledì 8 aprile 2020: ci sono 281 pazienti ricoverati negli ospedali della provincia di Venezia, dei quali 231 in reparto e 50 in terapia intensiva (numeri più o meno in linea con quelli della mattina). Il bollettino non riporta decessi, ma tre anziane donne sono morte tra la notte scorsa e la giornata di oggi (due ottantacinquenni, rispettivamente di Spinea e Fiesso, e una 95enne di Dolo): due di queste erano indicate nel bollettino della mattina, mentre la terza comparirà in quello di domani. In generale, i numeri sui ricoveri sono in lieve calo: il dato complessivo del Veneto mostra un -26 in area non critica rispetto alla mattina, -8 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la distribuzione negli ospedali: all'Angelo di Mestre sono attualmente in cura 44 pazienti, al SS. Giovanni e Paolo di Venezia 17 (uno in più rispetto alla mattina, in area non critica), a Mirano 9, a Dolo 98, a Chioggia 1, a Villa Salus 47, a Jesolo 54, alla Casa di Cura Rizzola di San Donà 11. I dati sulle case di riposo, invece, sono pubblicati in quest'altro articolo.

Passando ai dati sui contagi: le persone attualmente positive al tampone, in provincia di Venezia, sono 1285; sommate ai negativizzati (298) e ai deceduti (112) danno il totale dei casi positivi dall'inizio dell'epidemia, ovvero 1695 (+65 rispetto alla mattina). Nel Veneto, invece, si contano 12.622 casi positivi dall'inizio dell'epidemia (+212), di cui 10.299 attualmente positivi, 750 decessi e 1573 negativizzati. Ci sono anche 18.886 persone in isolamento domiciliare, di cui 3427 in provincia di Venezia.