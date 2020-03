Coronavirus, i dubbi in gravidanza

La Regione del Veneto ha pubblicato una serie di risposte alle maggiori preoccupazioni delle donne in gravidanza e delle neomamme, in emergenza coronavirus. Sono basate sulle evidenze scientifiche tratte dalle raccomandazioni del 18 marzo del Royal college of Obstetricians&Gynaecologists e dal gruppo di lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità con la comunità scientifica italiana dei neonatologi, pediatri, ginecologi e ostetriche.

La diffusione di queste risposte può aiutare le donne in gravidanza a vivere in modo più sereno e consapevole questo momento importante della loro vita. Si tratta di 19 domande e altrettante risposte elaborate dalla direzione prevenzione della Regione, in collaborazione con il dottor Gianfranco Jorizzo, responsabile del servizio di Medicina Prenatale dell’Ulss6, coordinatore dell’area materno infantile e consulente del ministero della Salute. Jorizzo e i tecnici regionali guidati da Francesca Russo hanno suddiviso le domande e le risposte in tre ambiti principali: la gravidanza, il travaglio e parto, l’allattamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.