ATTENZIONE! Coronavirus: sui social un'immagine fake di VeneziaToday

ATTENZIONE! Da qualche ora sta girando sui social network un'immagine fake con il logo di VeneziaToday con il titolo di un articolo falso che parla di un secondo caso di positività al Coronavirus a Campolongo Maggiore. L'immagine, falsa come il contenuto dell'articolo, è stata creata artificialmente per danneggiare VeneziaToday e per creare allarmismo sociale ingiustificato. Il Gruppo Editoriale Citynews, editore di VeneziaToday, ha già presentato denuncia alla polizia Postale per individuare l'autore dell'immagine fake.