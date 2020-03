Infermiere di Portogruaro positivo al Coronavirus, al reparto di ortopedia solo le urgenze

Un infermiere dell'ortopedia di Portogruaro è stato scoperto positivo al Coronavirus. A seguito del riscontro sono state avviate tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli regionali e aziendali, sia nei confronti del personale ospedaliero che dei pazienti ricoverati.

Il caso

L'esito dei tamponi è confortante: tutto il personale sino ad ora controllato è risultato negativo così come i pazienti ricoverati in reparto sono asintomatici. All’unità di ortopedia già da mercoledì mattina è stata avviata l'attività di sanificazione e per tale motivo è necessario sospendere per qualche giorno l'attività chirurgica programmata, mentre viene garantita l'attività per le urgenze. L’Azienda sanitaria provvederà a comunicare all'utenza lo spostamento degli interventi operatori rinviati. Riguardo il contagiato da Coronavirus l'infermiere già da qualche giorno era assente dal lavoro per influenza: dalle indagini sinora eseguite risulta che lo stesso sarebbe stato contagiato da un contatto esterno all'ospedale. Attualmente lo stesso si trova in isolamento fiduciario domiciliare e monitorato dal personale del dipartimento di prevenzione. Il direttore generale esprime vicinanza al personale coinvolto ed è certo che in pochi giorni il reparto di ortopedia riprenderà a svolgere regolarmente la propria attività costruendo lo stesso, ed i suoi operatori tutti, ad iniziare dal primario Luigino Turchetto, una vera eccellenza della medicina della nostra comunità.