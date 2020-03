Ulss 4, nuovi casi di positività al Covid-19

Nuovo aumento dei casi di positività da Covid-19 nel territorio di competenza dell’Ulss 4. Sono infatti 10 i nuovi casi accertati, che portano complessivamente a 13 le persone contagiate nel territorio dell'azienda sanitaria.

CORONAVIRUS: QUALI SONO I SINTOMI

I nuovi casi

Dei nuovi casi, 2 persone residenti a San Donà di Piave sono state ricoverate all'ospedale di Treviso e all'ospedale di Mestre; altre due persone residenti a Portogruaro sono attualmente nel pronto soccorso dell'ospedale cittadino in attesa di essere trasferiti nei reparti di malattie infettive presso altri ospedali veneti. Le altre 6 persone risultate positive al tampone, residenti a Jesolo, San Donà di Piave e San Michele al Tagliamento, sono state poste in isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni e sono in buone condizioni di salute, allo stesso modo anche i contatti più stretti dei contagiati saranno posti in isolamento domiciliare

Si tratta nel complesso di persone d’età compresa tra 50 e gli 80 anni. Due di queste lavorano nell'ambito della sanità e sono rispettivamente una fisioterapista e un medico della continuità assistenziale.