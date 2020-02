Coronavirus: l'ordinanza per i Comuni colpiti del Veneto

Si legge nell'ordinanza del ministero della Salute, d'intesa con il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: il 21 febbraio sono stati accertati alcuni casi di infezione da Coronavirus Covid19 in pazienti ricoverati all'ospedale di Padova. Uno nel Comune di Vo’ (Padova) e uno nel Comune di Mira. È in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto Veneto e non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento. Il carattere diffusivo dell’epidemia e il notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità, rendono necessario e urgente adottare misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio e dato che è necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva Covid19, la disponibilità dei medici di Medicina generale per rispondere ai propri assistiti è stata estesa ai medici di continuità assistenziale per le ore notturne e per i festivi, al fine di evitare che i pazienti possano presentarsi direttamente in ambulatorio o in pronto soccorso con il rischio di ulteriore diffusione della patologia.

Le organizzazioni sanitarie internazionali indicano in quattordici giorni il tempo di incubazione. Salvo disposizioni per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, viene disposto con effetto immediato quanto segue. Per il Comune di Vo’ (Pd): sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose, sospensione di tutte le attività commerciali, a esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali, la sospensione delle attività lavorative per le imprese del Comune, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio. Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel Comune sopraindicato, anche al di fuori dell’area indicata, a esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali, sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nel predetto comune indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione, sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente con l’esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari. Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici.

Per il Comune di Mira, sulla base dello scenario epidemiologico attuale che ha interessato un residente del Comune di Mira è obbligatorio seguire le indicazioni sotto riportate: 1. Tutti coloro che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve devono rimanere a casa e contattare il proprio medico curante che valuterà la situazione clinica e le misure terapeutiche da intraprendere. 2. Per tutti i soggetti asintomatici si raccomanda di utilizzare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate: lavarsi spesso le mani a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci, non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assistono persone malate, i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. Contattare il numero verde 1500 in caso di febbre o tosse e ritornato dalla Cina da meno di 14 giorni. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. Qualora non necessario evitare luoghi chiusi e di aggregazione.

Per tutti i Comuni del Veneto valgono le misure igieniche per la prevenzione delle infezioni respiratorie di cui sopra. Per gli ospedali riuniti di Padova l’accesso alla struttura ospedaliera è momentaneamente vietato. Tutta l’attività programmata è tassativamente sospesa (attività chirurgica, donazione, prelievi, attività ambulatoriale ecc. A tutti i pazienti ricoverati dovrà essere eseguito il tampone per la ricerca del Covid19 e ai pazienti ricoverati nei reparti non interessati dai percorsi dei casi indice, prima della dimissione dovrà essere effettuato il tampone. I pazienti ricoverati nei reparti di transito/soggiorno non possono essere dimessi prima del termine del periodo di osservazione. Tutti gli utenti presenti in ospedale dovranno essere sottoposti a tampone con analogo protocollo previsto per i dipendenti. Per l'ospedale di Mirano: si procederà alla sanificazione degli ambienti di degenza del paziente e alla valutazione degli operatori sanitari che sono venuti a contatto con il paziente, tramite visita e tampone. La valutazione in merito al mantenimento o alla modifica delle presenti misure viene quotidianamente effettuata dal tavolo di coordinamento della Regione Veneto congiuntamente con le autorità centrali. Il prefetto di Padova e il prefetto di Venezia sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. Si è conclusa la riunione tra il prefetto Vittorio Zappalorto e i sindaci di Mira Marco Dori, Mirano Maria Rosa Pavanello, Dolo Alberto Polo e il comitato di ordine pubblico e sicurezza. Si è tenuto un confronto informativo e di coordinamento. Da parte dei primi cittadini è stata garantita massima disponibilità e operatività e costante informazione con le autorità e la cittadinanza.