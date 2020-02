Coronavirus: scuole, musei, fiere, eventi fermi fino al primo marzo

Scuole di ogni grado chiuse fino all'1 marzo. Così come musei e tutti i luoghi che prevedono l'aggregazione di persone. Disinfezione dei treni, regionali e non. Sono queste le principali decisioni emerse dall'ultima riunione della task force nella sede della protezione civile di Marghera, alla presenza del presidente del Veneto Luca Zaia, in collegamento video con il commissario Borrelli, il premier Conte e il ministro Speranza.

++ AGGIORNAMENTO: 2 CASI DI CORONAVIRUS A VENEZIA ++

«È prevista la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado fino al primo marzo compreso. Chiuse fiere, musei, prevista la disinfezione dei treni regionali e non, ci accorderemo con Trenitalia per questo - spiega Zaia - . Nell'ordinanza ci sono raccomandazioni comportamentali per i cittadini, che prescrivono di mantenere nei colloqui e nei rapporti interpersonali una distanza non ravvicinata, di lavarsi le mani ecc. Con questi dati possiamo ancora sperare di circoscrivere il contagio. In questo momento siamo a 25 casi. L'ordinanza è a doppia firma, mia e del ministro della Salute Roberto Speranza. Abbiamo i due casi di Venezia che ci preoccupano non poco, perché sono pazienti che non hanno nessun storia clinica e sociale riferita alla comunità cinese o a persone che venivano dalle zone infette. Per quanto riguarda le manifestazioni in corso vanno a esaurimento, per evitare problemi di ordine pubblico. Si va via via verso l'assenza di qualsiasi forma di aggregazione pubblica, in suolo privato o pubblico, fino al primo di marzo. Su Dolo abbiamo tre contagiati ma i famigliari non sono al momento positivi e questo ci fa ben sperare - afferma il governatore - . Capisco che il provvedimento è duro, ma sarà adottato anche dalle altre Regioni. Non ci possiamo permettere nulla. L'indicazione che diamo ai cittadini è quella di evitare le aggregazioni. A noi sta a cuore la salute e lavoriamo per quello». Si hanno notizie di locali pubblici come alcuni ristoranti a San Marco che avrebbero previsto di chiudere, al momento.

Università

«A integrazione della comunicazione trasmessa ieri, informiamo che la sospensione di lezioni ed esami, già disposta da lunedì 24 febbraio e fino a sabato 29 febbraio, viene estesa per il medesimo periodo a esami di laurea/dottorato, colloqui con i docenti, ricevimento studenti e in generale a tutte le attività che coinvolgano studenti e/o persone esterne all'università (conferenze, eventi, seminari, iniziative di divulgazione scientifica) - informa il rettore dell'università di Venezia - . Come per lezioni ed esami, tutte le attività saranno per quanto possibile riprogrammate. Relativamente ai concorsi, le decisioni saranno prese caso per caso dai responsabili dei procedimenti. Sempre per ragioni di cautela saranno chiuse le biblioteche e le sale studio dal 23 febbraio al 1 marzo. Rimarrà invece attiva, fino a diversa comunicazione, l'operatività del personale universitario tutto, docente e non docente, per tutte le attività che non comportino ricevimento al pubblico. Il personale (docente e non docente) residente nelle zone a mobilità vincolata sarà assente giustificato e retribuito. Sarà nostra cura seguire costantemente l'evoluzione della situazione e fornirvi tutti gli aggiornamenti e le informazioni del caso. A tale riguardo, segnaliamo l'attivazione del numero verde regionale per informazioni sulla situazione: 80046340».

Conferenza dei sindaci Ulss3

La conferenza si è riunita domenica mattina nella sede dell’azienda sanitaria a Mestre, presente anche in rappresentanza della prefettura, Paola Spatuzza, e una rappresentanza dell’Arma dei carabinieri. Il direttore generale ha illustrato il quadro complessivo dell’emergenza e delle azioni di contrasto in atto. Ampio risalto è stato dato alle misure preventive per la popolazione generale, indicate come valide per tutti i Comuni del Veneto per la prevenzione delle infezioni respiratorie. Si è quindi chiesto ai sindaci di condividere e diffondere l’invito ai cittadini perché non gravino, là dove non ci sia effettiva necessità, sui Pronto Soccorso e sugli ospedali. La conferenza si riconvocherà nel pomeriggio di domenica alle 17.30 al fine di valutare gli aggiornamenti che perverranno nelle prossime ore, tenuto conto di quanto emergerà a esito degli incontri della task-force regionale, e adottare eventuali conseguenti misure.

