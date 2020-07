Coronavirus, proroga delle misure anti contagio

Probabile arrivo di un nuovo dpcm - decreto del presidente del Consiglio dei ministri - sull'emergenza coronavirus per prorogare le misure già esistenti per contenere il contagio: le norme sono infatti in scadenza il 14 luglio. Sarà il ministro della Salute Roberto Speranza martedì in Parlamento a presentare le misure, riporta Today

Obblighi e divieti

Come riporta il Corriere della Sera la proroga riguarda l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi in assenza di distanziamento sociale, il divieto di assembramento con relative multe, soprattutto per via dei nuovi focolai che vengono individuati nel Paese; controlli nei luoghi della movida e sulle spiagge. Il governo - prosegue il Corsera - continuerà a obbligare i gestori di locali pubblici a prendere le generalità dei clienti e a conservarle per quattordici giorni, oltre a sanificare i luoghi e a fornire ai clienti disinfettante per le mani. I termoscanner saranno ancora obbligatori in uffici e centri commerciali. La riapertura delle discoteche che era prevista per martedì sarà presumibilmente posticipata alla fine del mese anche se le Regioni potranno eliminare le restrizioni.

Gli ingressi

Per sagre, fiere ed eventi pubblici il Comitato tecnico scientifico vorrebbe controlli più stringenti. Prorogato anche il divieto di ingresso per chi proviene da 13 Paesi definiti "a rischio": Armenia, Bahrein, Bangladesh, Kuwait, Oman, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord e Moldova, Brasile, Cile, Panama, Perù e Repubblica Dominicana. Rimane l'obbligo di rimanere in isolamento due settimane anche per chi arriva dagli Stati Uniti.

Lo stato di emergenza

Per quanto riguarda, invece, la proroga dello stato di emergenza Covid che scade il 31 luglio, è necessaria una delibera in Consiglio dei ministri, su cui il presidente del Consiglio riferirà in Parlamento. Fonti di governo hanno spiegato che il prolungamento dovrebbe arrivare al 31 dicembre. Uno strumento che serve a gestire, insieme alla protezione civile, mezzi e poteri straordinari in caso di necessità d'intervento immediata.