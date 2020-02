Anche la settimana prossima niente scuola in Veneto

È confermata la sospensione delle attività delle scuole fino all'8 marzo in Veneto. Lo ha confermato il governatore Luca Zaia, precisando che le scuole «saranno mantenute in funzione: ci andrà il personale, ma non gli studenti». «L'emergenza c'è, senza drammatizzare», ha commentato sabato pomeriggio dalla sede della protezione civile a Marghera. Zaia ha anche chiesto lo sblocco della zona rossa di Vo' Euganeo e posto la questione delle difficoltà di applicazione della norma sul droplets, cioè la distanza minima fra clienti ed avventori; inoltre, ha chiesto «che sia dato un respiro sui luoghi di culto», che al momento sono chiusi. È probabile che saranno confermate anche le limitazioni per università, musei, cinema, discoteche ed eventi: la conferma ufficiale arriverà con il testo del decreto ministeriale, tra stasera e domani.

Decreto per tre regioni

Il nuovo decreto emanato dal governo darà disposizioni simili per il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Se ne sta parlando in queste ore nel corso delle riunioni tra il governo e i presidenti delle Regioni. Il documento ufficiale non c'è ancora, ma i vari governatori stanno anticipando alcuni dei contenuti più importanti del decreto, che è stato studiato in collaborazione con il comitato tecnico scientifico nazionale. Secondo Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, si sta anche «valutando la possibilità per le attività culturali e di spettacolo di un accesso limitato e disciplinato, tale da salvaguardare le condizioni di sicurezza sanitaria delle persone».

Contagi

Sono state quindi disattese le speranze del governatore Luca Zaia, che avrebbe voluto riaprire gli istituti scolastici da lunedì. Evidentemente le autorità hanno ritenuto che il nuovo coronavirus ha un'evoluzione ancora troppo veloce: i casi positivi continuano ad aumentare ed è meglio evitare le concentrazioni di persone. L'ultimo conteggio, diffuso ieri sera, indica 151 casi di positività ai test coronavirus in Veneto. La maggior parte (95) sono asintomatici, mentre si contano 33 ricoverati totali, di cui 9 in terapia intensiva. Il focolaio più grande resta quello di Vo' Euganeo, con 70 casi, seguito da Treviso con 23, poi Venezia con 10, Limena con 9, Mirano con 5 e Vicenza con 3.

I dati dell'Ulss 3

Stamattina l'Ulss 3 ha riepilogato i dati relativi al contagio nel territorio di propria competenza. Sono 1.304 le persone controllate con tamponi, di cui 32 risultate positive (il 2,45%) al coronavirus. Delle persone sottoposte a tampone, 600 sono dipendenti dell'Ulss 3 e 704 sono esterni. Al momento ci sono 14 pazienti ricoverati, di cui 6 in rianimazione e 8 al reparto malattie infettive. Gli altri 18 sono tutti asintomatici: di questi, 15 sono operatori sanitari e 3 contatti esterni. Per quanto riguarda le fasce di età dei pazienti ricoverati: 2 hanno tra i 40 e i 50 anni, 2 tra i 60 e i 70, 4 tra i 70 e gli 80, 6 tra gli 80 e i 90 anni.

Infine è stata fatta la lista delle assunzioni urgenti a tempo indeterminato: 24 infermieri, 2 tecnici di laboratorio, 1 tecnico della prevenzione, 4 assistenti sanitari, 18 oss, 5 autisti di ambulanza. In totale 54 operatori, dei quali 47 hanno dato adesione all'assunzione.