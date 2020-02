Coronavirus: «Il 30% delle aziende ha fermato la produzione. Danni per 7 miliardi»

Veneto, Emilia Romagna e Lombardia stimano che la crisi da Coronavirus causerà una perdita di 7 miliardi di euro in quest'area, di cui un terzo dovuta al turismo, in una macroarea che vale, secondo Unioncamere, il 40% del Pil nazionale. Lo ha riferito Mario Pozza, presidente di Unioncamere del Veneto, che per la regione ha avviato una rapida indagine congiunturale su 1.500 delle 5.500 imprese iscritte.

Riduzione della produzione per 62,5% delle imprese

Il 19,4% delle imprese è stato interessato dal blocco dei rapporti con la Cina, e questo riguarda gli approvvigionamenti di materie prime, a cominciare dall'elettronica fino al tessile. Per il 50% delle imprese lo stallo si protrarrà fino a giugno per poi normalizzarsi. Dalla ricerca emerge che il 62,5% delle imprese ha registrato una riduzione della produzione, mentre il 29,4% del campione afferma che è stato costretto sostanzialmente a fermarla.