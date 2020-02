Coronavirus, tende all'esterno degli ospedali di Dolo e Mirano

Tende elastiche attrezzate all'esterno degli ospedali di Dolo e Mirano per gestire le emergenze legate alla diffusione del Coronavirus. Ad annunciare il provvedimento è stato il presidente del Veneto Luca Zaia. «In queste ore, all'esterno dei pronto soccorso di vari ospedali, stiamo allestendo delle tende specificamente attrezzate che possono essere estremamente utili per molte necessità. Siamo sul pezzo. - ha spiegato - Già adesso disponiamo di strutture come queste per un totale di 900 posti, che mettiamo in campo, prevedendo anche il peggio, per fungere da polmone di sfogo in caso di arrivo di molti pazienti».

CORONAVIRUS, NUOVI CONTAGI A VENEZIA

Tende all'esterno dei pronto soccorso

Le richieste, al momento, sono pervenute da Dolo e Mirano nel Veneziano, da Verona, Padova, Feltre e Belluno nel resto del Veneto. «Le useremo appena operative - spiega l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin - per svolgere le attività di raccolta dei tamponi di controllo e verifiche sulle persone che si dovessero presentare, con lo scopo di alleggerire, almeno in parte, la pressione sulle strutture ospedaliere interne, evitando di intasare i reparti di pronto soccorso e di malattie infettive per attività non direttamente connesse alle loro specificità».