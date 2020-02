Coronavirus, Trenitalia: dispenser con disinfettanti sui treni

Ferrovie dello Stato, in ottemperanza alle misure approvate (sabato 22 febbraio 2020) dal Consiglio dei ministri con il decreto legge in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha attivato procedure particolari per garantire la gestione di situazioni riconducibili a possibili casi coronavirus a bordo sia dei treni a media e lunga percorrenza (Frecce, InterCity, InterCity Notte) sia dei treni regionali, a favore della massima sicurezza delle persone in viaggio e del personale di prima linea delle Società operative.

Disposizioni

Trenitalia ha diffuso un protocollo al personale a contatto con i viaggiatori e ha disposto: l’installazione a bordo treno di dispenser di disinfettante per mani, la consegna al personale di apposito equipaggiamento protettivo (mascherine con filtro, guanti monouso), il potenziamento delle attività di pulizia disinfettanti a bordo dei treni, la diffusione del vademecum del ministero della Salute attraverso pieghevoli illustrativi e sui monitor dei treni regionali e delle Frecce, la comunicazione ai viaggiatori, attraverso i canali informativi e i sistemi di vendita di Trenitalia, della cancellazione a tutti i treni della fermata nelle stazioni di Codogno e Casalpusterlengo (Lodi) così come predisposto dalle autorità competenti, la definizione, in corso, di termini e modalità del rimborso in bonus per chi rinuncia al viaggio per tutte i tipi di biglietto acquistati.