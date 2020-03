Oltre 500 posti letto in più negli ospedali per far fronte a eventuali aggravamenti dei ricoverati

La Regione sta mettendo a disposizione 534 posti letto in più negli ospedali del Veneto, suddivisi tra i reparti di Terapia intensiva, Pneumologia (ospedali hub) e Malattie infettive. Sono previsti 47 posti in più nella Ulss 3 Serenissima e 42 nella Ulss 4 del Veneto orientale, per un totale di 89 nella provincia di Venezia (vedi tabella in basso). Il provvedimento è stato deciso per garantire assistenza a tutti quei pazienti che, contagiati dal virus Covid-19, presentare quadri di aggravamento e quindi hanno necessità di cure maggiormente intensive. In questo modo, spiega la Regione, il sistema sanitario è pronto a gestire l’eventualità di picchi tra le persone ricoverate.

Sei morti in Veneto, uno a Venezia

Nel fratttempo sono saliti a 360 i casi positivi al coronavirus registrati in Veneto, con sei morti. L'aggiornamento è stato diffuso stamattina dalla Regione. L'ultimo dato delle 17 di ieri era di 333. I ricoverati sono 99 (+18), di cui 23 in terapia intensiva (+4), mentre le dimissioni sono 9. Si registra rispetto a ieri un morto in più, all'ospedale di Venezia: è il primo, nella città storica. Altri due morti, invece, sono valutati per cause diverse dal coronavirus.

L'area più colpita è quella di Treviso e provincia, con 93 casi, invariati rispetto a ieri, che supera il focolaio di Vo' Euganeo, con 90 casi in aumento (+1) rispetto a ieri. Seguono Padova escluso Vo' (58, +16), Venezia (53, +6), il focolaio di Verona (22, +4), quello di Limena (14), Vicenza (11, +2), il focolaio di Mirano (7), Belluno (4) e Rovigo (3, +2). Altri tre casi (-3) sono in corso di assegnazione.