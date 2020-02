Coronavirus, sospensione delle attività a Venezia

Vertice a Mestre, nella sede della Ulss 3 "Serenissima", domenica sera, tra i sindaci della Città metropolitana di Venezia, il direttore Giuseppe Dal Ben e i dirigenti delle società partecipate Actv Avm, Ames e Veritas. Si lavora in stretta sinergia con prefettura, Regione del Veneto, dipartimento nazionale della protezione civile e governo per prendere provvedimenti coordinati con l’ordinanza appena emessa a firma del ministro della Salute e dal presidente della Regione e con il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato oggi.

Il Comune di Venezia ha dato disposizioni per darne immediata esecuzione, a cominciare dalla sospensione dell’attività dei musei comunali e della Fondazione Muve, del Teatro La Fenice, Malibran, Toniolo, Momo, delle ludoteche e delle biblioteche comunali, nonché della sospensione dei servizi educativi e dell’infanzia, oltre che delle scuole di ogni ordine e grado, fino all'1 marzo. Per quanto riguarda la sanificazione dei mezzi pubblici, già nella mattina di oggi era stata disposta una disinfezione straordinaria di tutti i mezzi, sia terrestri che acquei, del gruppo Actv Avm. Lunedì l’Amministrazione emetterà un provvedimento che tenga in considerazione le peculiarità del territorio comunale. Dalla mezzanotte di domenica saranno annullate anche tutte le animazioni di Carnevale previste nel programma ufficiale e tutti gli eventi del calendario delle “Città in Festa” fino alla fine della prossima settimana.