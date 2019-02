Corpo senza vita di un'anziana trovato nel Naviglio del Brenta

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato martedì mattina nelle acque del Naviglio, all'altezza del civico 1 di via Brenta Bassa a Sambruson. La vittima è un 70enne residente poco distante nella frazione del comune di Dolo. L'anziana, che soffriva di un principio di demenza senile, si sarebbe allontanata nelle prime ore della giornata in bicicletta, poi ritrovata in riva al canale, senza una ragione apparente.

L'intervento dei soccorsi

A lanciare l'allarme ai vigili del fuoco, intervenuti per recuperare la salma, sono stati i sanitari del 118. Ai carabinieri della locale tenenza invece sono spettate le indagini del caso. La tragedia potrebbe essere stata causata da un incidente legato ai problemi di salute della donna.