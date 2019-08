Un corpo senza vita recuperato in acqua a Venezia

Il cadavere di un uomo anziano di circa 90 anni è stato individuato a Venezia nelle acque del canale della Scomenzera ieri sera, 29 agosto. Le persone di passaggio hanno lanciato l'allarme, dopodiché il corpo è stato recuperato e portato a riva. Stando ai primi accertamenti, la salma non mostrerebbe segni di violenza, ma il pm ha disposto l'autopsia per fare completa chiarezza sulle cause del decesso. Per ora si valutano le ipotesi di un malore o di una caduta accidentale, ma non è neppure escluso che si tratti di suicidio. La polizia, che indaga sull'episodio, sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza collocate in zona.